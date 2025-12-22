Hogwarts Legacy 2 avrà elementi da RPG multiplayer online ribadisce un nuovo annuncio
In attesa di una presentazione ufficiale, Hogwarts Legacy 2 torna a far parlare di sé grazie a nuovi indizi concreti emersi dal team di sviluppo. Un recente annuncio di lavoro pubblicato da Avalanche Studios suggerisce infatti un cambio di passo importante rispetto al primo capitolo. Il riferimento a un “action RPG open world blockbuster” legato all’universo di Hogwarts lascia pochi dubbi sulla natura del progetto. A colpire, però, è soprattutto l’enfasi sugli elementi multiplayer online. Un dettaglio che potrebbe ridefinire l’esperienza di gioco per il futuro della saga. Secondo quanto riportato da Insider Gaming, Avalanche Studios è alla ricerca di un Senior Software Engineer da inserire nel team responsabile di Hogwarts Legacy. 🔗 Leggi su Game-experience.it
