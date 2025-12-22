Hockey tutto pronto per il trofeo internazionale Arge Alp

22 dic 2025

Dal 27 al 30 dicembre Pergine Valsugana ospiterà il torneo internazionale Arge Alp di hockey su ghiaccio under 14. Duecento gli atleti in gara provenienti da Veneto, Alto Adige, Baviera, Grigioni, Lombardia, San Gallo, Ticino, Tirolo, Vorarlberg e Trentino.L'evento inaugurale si svolgerà domenica. 🔗 Leggi su Trentotoday.it

