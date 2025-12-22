ho un tumore devo fermarmi il terribile annuncio della star fan sotto shock

Barry Manilow ha annunciato di avere una zona cancerosa al polmone sinistro che dovrà essere rimossa chirurgicamente. A renderlo noto è stato lo stesso artista, 82 anni, attraverso un messaggio pubblicato sui social network, spiegando le ragioni che lo hanno costretto a riprogrammare i concerti di gennaio previsti nelle arene. Il celebre interprete di “Mandy” ha raccontato di aver attraversato un periodo di problemi respiratori: «Come molti di voi sanno, ho avuto sei settimane di bronchite, seguite da una ricaduta durata altre cinque settimane», ha scritto Manilow nella sua dichiarazione. Nonostante la bronchite fosse guarita e il cantante fosse già tornato sul palco al Westgate di Las Vegas, il suo medico ha deciso di effettuare ulteriori accertamenti per prudenza. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

Thesocialpost.it

