Hjulmand Juve è un’idea che non passa di moda | bianconeri in pressing sul danese dello Sporting gli scenari tra gennaio e giugno

Hjulmand Juve, il danese resta nel mirino ma lo Sporting resiste per gennaio: bianconeri pronti a riprovarci in vista della prossima estate. La caccia al rinforzo ideale per il centrocampo della Juventus non si ferma ai nomi più caldi delle ultime ore. Sebbene le piste che portano a profili pronti subito stiano tenendo banco per risolvere l’emergenza numerica, la dirigenza bianconera non ha mai smesso di monitorare con estrema attenzione un vecchio pallino che aveva già infiammato le cronache di mercato durante la scorsa sessione estiva. Stiamo parlando di Morten Hjulmand, il roccioso mediano ed ex capitano del Lecce, oggi divenuto una colonna portante dello Sporting Lisbona. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

