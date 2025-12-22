Heron Preston svela un' audace reinvenzione della sua omonima etichetta

Heron Preston presenta una nuova fase della sua etichetta, caratterizzata da un approccio più autonomo e consapevole. Questa reinvenzione riflette un impegno rinnovato per l’indipendenza artistica e il controllo totale sulla propria visione creativa. Un passo importante che segna l’evoluzione del brand, mantenendo fede alle radici e guardando con attenzione alle esigenze del panorama contemporaneo.

