Heron Preston svela un' audace reinvenzione della sua omonima etichetta
Heron Preston presenta una nuova fase della sua etichetta, caratterizzata da un approccio più autonomo e consapevole. Questa reinvenzione riflette un impegno rinnovato per l’indipendenza artistica e il controllo totale sulla propria visione creativa. Un passo importante che segna l’evoluzione del brand, mantenendo fede alle radici e guardando con attenzione alle esigenze del panorama contemporaneo.
Heron Preston torna sulla scena con una reinvenzione decisa della sua omonima etichetta, segnando un nuovo inizio fondato su indipendenza, controllo creativo e piena ownership. 🔗 Leggi su Milleunadonna.it
