Il protagonista dello show ha criticato pubblicamente un podcast in cui è stato rivelato il nome della sua presunta fidanzata. Hudson Williams, protagonista della serie tv Heated Rivalry, si è scagliato contro i gossip riguardanti la sua vita privata. Il podcast Deux U ha infatti parlato dello show targato HBO Max che sta ottenendo un grande successo in tutto il mondo, spostando poi l'attenzione sulle relazioni nella vita reale degli interpreti. Le rivelazioni compiute nel podcast Il team di Deuxmoi, durante la puntata, ha criticato la serie Heated Rivalry (che ha ottenuto il rinnovo per la stagione 2) sostenendo che il livello della recitazione degli interpreti non sia particolarmente alto. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Heated Rivalry: Hudson Williams si scaglia contro i gossip sulla sua vita privata

