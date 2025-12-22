Hanno truccato i motori! Scoppia lo scandalo in Formula 1 | accuse gravissime

Il Mondiale di Formula 1 si è appena concluso, ma il clima nel paddock è tutt’altro che disteso. In vista della stagione 2026, destinata a segnare un profondo cambiamento regolamentare, iniziano a emergere tensioni che rischiano di trasformarsi in una vera e propria battaglia politica e tecnica. Al centro della scena ci sarebbe una segnalazione formale presentata da Ferrari, Audi e Honda alla FIA, con l’obiettivo di chiarire presunte soluzioni irregolari adottate da Mercedes e Red Bull nello sviluppo delle future power unit. Secondo quanto filtra dagli ambienti vicini alle scuderie, il sospetto riguarda un possibile espediente tecnico capace di garantire un vantaggio prestazionale sui nuovi motori, andando a incidere direttamente sulla potenza delle monoposto. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

