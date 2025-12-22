I l gran finale della serie turca La notte nel cuore va in onda in due appuntamenti speciali: oggi e domani, lunedì 22 e martedì 23 dicembre, ma in seconda serata. Per trainare la nuova serie Io sono Farah, lanciata in estate, sospesa e tornata in onda nelle scorse settimane, Mediaset ha scelto di rivoluzionare la programmazione di questa settimana. L’ultimo incontro con i Sansalan è fissato per oggi alle 23:05 e domani alle 22:55, sempre subito dopo Io sono Farah, la serie con Demet Özdemir che non sarà in onda venerdì, per lasciare spazio al film di e con Ficarra e Picone, Il primo Natale. Cosa vedere su Netflix a dicembre 2025: la guida completa alle migliori proposte X Leggi anche › Stasera a “La notte nel cuore” Tahsin chiede a Sumru di sposarlo: tutte le anticipazioni La notte nel cuore, puntate finali anticipazioni trama 22 e 23 dicembre. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Halil, Hlkmet ed Esat vengono arrestati mentre Cihan rimane coinvolto in una sparatoria: vivrà con un proiettile in corpo

Leggi anche: Dolores Dori, l'ipotesi del proiettile vagante: il colpo fatale mentre era in fuga sull'auto con marito e figlioletto dopo la sparatoria con la famiglia sinti rivale

Leggi anche: Esat è costretto da Cihan a sposare Esma, incinta

