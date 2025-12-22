Haiducii protagonista del Capodanno 2026 in piazza a Terlizzi

Haiducii sarà protagonista del Capodanno 2026 in piazza a Terlizzi. Sarà una notte all’insegna della musica, dell’energia e della festa quella che Terlizzi si prepara a vivere il prossimo 31 dicembre 2025, offrendo un momento di convivialità e svago per tutta la comunità.

Sarà una notte all'insegna della musica, dell'energia e della festa quella che Terlizzi si prepara a vivere il prossimo 31 dicembre 2025. In occasione del tradizionale Capodanno in Piazza, l'Amministrazione Comunale annuncia la partecipazione straordinaria di Haiducii, artista di fama.

