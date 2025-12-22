Hai mai visto un gatto dorato africano? In Uganda un parco nazionale per tutelarlo

22 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

In Uganda la foresta di Echuya da riserva diventa parco nazionale per la tutela di un felino schivo e a rischio estinzione: il Caracal aurata, noto anche come gatto dorato africano. 🔗 Leggi su Fanpage.itImmagine generica

