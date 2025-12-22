È durata tre anni la latitanza di una giovane rumena che, insieme ad altri complici, ha rubato merce dai supermercati dell'hinterland barcellonese. La ragazza, 20 anni, è stata fermata dalla polizia all'aeroporto di Fiumicino. Come avvenuto per altri due cittadini rumeni appartenenti alla stessa. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

© Messinatoday.it - Ha rubato nei supermercati insieme a diversi complici, arrestata dopo tre anni di latitanza

