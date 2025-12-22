Ha rubato nei supermercati insieme a diversi complici arrestata dopo tre anni di latitanza
È durata tre anni la latitanza di una giovane rumena che, insieme ad altri complici, ha rubato merce dai supermercati dell'hinterland barcellonese. La ragazza, 20 anni, è stata fermata dalla polizia all'aeroporto di Fiumicino. Come avvenuto per altri due cittadini rumeni appartenenti alla stessa. 🔗 Leggi su Messinatoday.it
Leggi anche: Raid nei supermercati a ridosso della chiusura: denunciato 35enne, caccia ai complici
Leggi anche: Boss mafioso evaso dal carcere, condannati i tre complici veneziani che hanno agevolato la fuga e coperto la latitanza di Marco Raduano
Rubano all'Esselunga di Lucca insieme ai figli minorenni, arrestata coppia per tentato furto.
E’ avvenuto nel supermercato di via XXV aprile. L’uomo di 49 anni aveva rubato della merce e poi si era dato alla fuga - facebook.com facebook
È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.