Ha rubato nei supermercati insieme a diversi complici arrestata dopo tre anni di latitanza

22 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

È durata tre anni la latitanza di una giovane rumena che, insieme ad altri complici, ha rubato merce dai supermercati dell'hinterland barcellonese. La ragazza, 20 anni, è stata fermata dalla polizia all'aeroporto di Fiumicino. Come avvenuto per altri due cittadini rumeni appartenenti alla stessa. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

