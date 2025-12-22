K ate Middleton ha scelto di portare il Natale dove, pochi mesi fa, ha affrontato il periodo più difficile della sua vita: l’ospedale in cui è stata curata per il cancro. Un albero di Natale, donato all’Oak Cancer Centre di Sutton, è diventato così il segno concreto di un legame che va oltre il ruolo istituzionale. E racconta una storia di gratitudine e memoria: un gesto silenzioso e personale, senza annunci ufficiali né cerimonie pubbliche. L’albero di Natale, uno di quelli utilizzati per il suo concerto natalizio Together at Christmas, fa ora bella mostra di sé all’ingresso del centro oncologico del Royal Marsden NHS Foundation Trust. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Ha regalato un "maestoso" albero di Natale all'ospedale dove è stata curata

Leggi anche: Kate Middleton, cosa ha regalato per Natale all’ospedale dove ha curato il cancro

Leggi anche: Quel platano di Affori. Il maestoso albero che veglia sul quartiere e ha vissuto due secoli

Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento.

Kate Middleton, cosa ha regalato per Natale all’ospedale dove ha curato il cancro; Natale Neroarancio 2025 con il Supporters Trust tra emozioni, passione e solidarietà; Alla Dimora Piccardo una serata benefica tra auguri e solidarietà; Kate Middleton, il toccante dono ai pazienti malati di cancro.

Il Castello di Neuschwanstein, già maestoso e fiabesco nel corso dell'anno, si trasforma in un vero e proprio regno incantato durante l'inverno Le montagne circostanti, vestite del loro candido mantello, fanno da sfondo a questo incantevole castello bavar - facebook.com facebook