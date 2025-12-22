Ha 80 anni il truffatore seriale degli ospedali | si faceva prestare soldi per pagare il ticket di visite inesistenti

Reggio Emilia, 22 dicembre 2025 – Fingeva di essere un conoscente e si faceva prestare denaro per visite sanitarie inesistenti. Un escamotage che un 80enne modenese, truffatore seriale già noto alle forze dell’ordine, metteva a punto tra gli ospedali di Reggio, Bologna e Modena. Il colpo a Reggio Emilia. L’ultimo caso che gli è costata l’ennesima denuncia è avvenuto all’Arcispedale reggiano dove nei giorni scorsi un uomo ha allertato gli agenti del posto di polizia all’interno del Santa Maria Nuova, segnalando la presenza di un anziano dal quale ha raccontato di aver subito una truffa nei mesi scorsi. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

