Guida TV Sky Cinema e NOW | La trama fenicia Lunedi 22 Dicembre 2025

22 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Grande cinema tra Wes Anderson, Harry Potter e Mission: Impossible Prime visioni, cult iconici e saghe leggendarie accendono la serata Sky  in onda sui canali Sky Cinema e in streaming su NOW.. Stasera in TV, grande appuntamento con il miglior cinema su Sky e in streaming su NOW, con una serata all'insegna di prime visioni, cult intramontabili, azione, suspense, commedia e storie Su Sky Cinema Uno HD alle 21.15 (canale 301) arriva La trama fenicia, l'ennesima variazione elegante e surreale firmata Wes Anderson, che intreccia dramma familiare, spionaggio internazionale e commedia sofisticata. Al centro del racconto c'è Zsa-Zsa Korda, potentissimo uomo d'affari, e il rapporto irrisolto con la figlia, segnato da distanze emotive e silenzi mai colmati. 🔗 Leggi su Digital-news.it

guida tv sky cinema e now la trama fenicia lunedi 22 dicembre 2025

© Digital-news.it - Guida TV Sky Cinema e NOW: La trama fenicia, Lunedi 22 Dicembre 2025

Leggi anche: Guida TV Sky Cinema e NOW: Mickey 17, Lunedi 1 Dicembre 2025

Leggi anche: Guida TV Sky Cinema e NOW: Hotspot - Amore senza rete, Lunedi 8 Dicembre 2025

Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia.

Guida tv 14 dicembre 2025: programmi da non perdere stasera in chiaro e su Sky; Maratona “Harry Potter” su Italia 1: la programmazione; Guida tv 12 dicembre 2025, programmi da non perdere stasera in chiaro e su Sky; I film Disney e i cartoni animati da vedere a Natale sui canali Rai, Mediaset e Sky.

guida tv sky cinemaSky Cinema accende il Natale: ecco le prime visioni e le grandi storie da vedere - Scopriamo insieme che titoli ci aspettano in questi giorni di feste. superguidatv.it

Programmi TV lunedì 1 dicembre 2025: fiction, reality show e film - "Sandokan" su Rai 1, "Grande Fratello" su Canale 5, "Mickey 17" su Sky Cinema Uno. lopinionista.it

guida tv sky cinemaProgrammi TV domenica 14 dicembre 2025: musica, quiz e film - "Sarà Sanremo" su Rai 1, "Chi vuol essere millionario? lopinionista.it

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.