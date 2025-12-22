Guida più consapevole ma i vizi sulle strade italiane sono duri a morire
Nel 2022, AutoScout24 ha condotto uno studio analizzando 22 comportamenti distintivi alla guida, indicatori di abitudini spesso considerate negative. La ricerca evidenzia come, nonostante i progressi, alcuni vizi persistano nelle strade italiane, rendendo difficile una guida più consapevole. Questi comportamenti rappresentano ancora una sfida importante per la sicurezza e il rispetto delle norme.
Nel 2022 AutoScout24 realizzava una ricerca che prendeva in esame 22 comportamenti chiave, utilizzati come indicatori delle (cattive) abitudini al volante. Uno studio che nel 2025 si aggiorna: il confronto con i dati del 2025 mostra segnali di miglioramento, seppur contenuti. Infatti, la quota di automobilisti che dichiara di adottare comportamenti scorretti (raramente, a volte o spesso) tra quelli analizzati passa dal 33% del 2022 al 29% del 2025. Inoltre, a un anno dell’introduzione del nuovo Codice della Strada, 3 italiani su 10 dichiarano di aver modificato, in diversa misura, il proprio comportamento alla guida. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
Leggi anche: Nel 2024 più incidenti stradali sulle strade italiane, ma meno morti
Leggi anche: Stragi silenziose sulle strade italiane: 311 pedoni uccisi da gennaio ad oggi, 132 sulle strisce
Natale senza sprechi: Codacons guida su spesa consapevole e qualità alimentare. Risparmia e festeggia sereno! #Natale #Risparmio #Spesa #Codacons #Qualità - facebook.com facebook
#Piroguida: in occasione dei festeggiamenti dell'ultimo dell'anno, pubblichiamo la Guida ad un utilizzo consapevole e sicuro dei #fuochi artificiali anciliguria.it/newsbox/guida-… x.com
La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.