Guida con la patente falsa e nessuna protezione per la figlia di 3 anni | l' incidente la piccola in ospedale

Un incidente stradale si è verificato a causa di un'auto condotta con una patente falsa e senza dispositivi di sicurezza adeguati. L'uomo coinvolto ha causato un tamponamento che ha portato alla necessità di ricovero in ospedale della figlia di 3 anni, rimasta coinvolta in modo accidentale. La situazione evidenzia le conseguenze di comportamenti irregolari alla guida, mettendo in pericolo vite innocenti e comportando sanzioni penali.

