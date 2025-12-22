Guida con la patente falsa e nessuna protezione per la figlia di 3 anni | l' incidente la piccola in ospedale
Un incidente stradale si è verificato a causa di un'auto condotta con una patente falsa e senza dispositivi di sicurezza adeguati. L'uomo coinvolto ha causato un tamponamento che ha portato alla necessità di ricovero in ospedale della figlia di 3 anni, rimasta coinvolta in modo accidentale. La situazione evidenzia le conseguenze di comportamenti irregolari alla guida, mettendo in pericolo vite innocenti e comportando sanzioni penali.
Sembrava un banale tamponamento, ma è finita con una maxi sanzione per l'uomo che l'aveva provocato e che, tra l'altro, ha messo in pericolo anche la figlia di 3 anni, in auto senza alcun sistema di sicurezza e finita al pronto soccorso per un trauma cranico.Il tamponamentoÈ successo nei giorni. 🔗 Leggi su Milanotoday.it
