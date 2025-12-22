Guida con la patente falsa e la bimba di 3 anni davanti senza seggiolino | l' incidente e la maxi multa

🔊 Ascolta la notizia

Un incidente stradale si è verificato a causa di un veicolo condotto con una patente falsa, con una bambina di 3 anni a bordo senza seggiolino. La situazione si è aggravata quando si è scoperto che l’uomo aveva commesso diverse infrazioni, mettendo in pericolo la vita dei presenti. L’incidente ha portato a una maxi multa e all’intervento delle autorità, evidenziando le conseguenze di comportamenti irresponsabili alla guida.

Sembrava un banale tamponamento, ma è finita con una maxi sanzione per l'uomo che l'aveva provocato e che, tra l'altro, ha messo in pericolo anche la figlia di 3 anni, in auto senza alcun sistema di sicurezza e finita al pronto soccorso per un trauma cranico.Il tamponamentoÈ successo nei giorni. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

