Guida agli eventi di Natale 23 – 26 dicembre
Da «La Casa Vacanze di Babbo Natale» al teatro per famiglie, dalla «Pedalata di Babbo Natale» ai concerti di Natale, passando per particolari escape room e «Lo Schiaccianoci». I nostri consigli per vivere al meglio le festività. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it
Guida agli eventi di Natale (23 – 26 dicembre) - L e luci sono accese, le vacanze entrano nel vivo e Bergamo si prepara a vivere i giorni più intensi del Natale. ecodibergamo.it
Luminarie di Natale 2025, ecco dove vederle in Italia/ I migliori eventi, itinerari e installazioni in città - Luminarie di Natale 2025, guida alle migliori installazioni luminose a tema in Italia, gli eventi e spettacoli più belli da vedere in città ... ilsussidiario.net
Guida agli eventi del weekend (19 – 21 dicembre) - T ra musei, concerti, mercatini e villaggi di Natale che coinvolgono intere comunità, questo weekend ci porta nel vivo delle festività con un calendario ricco e trasversale. ecodibergamo.it
Memphis Wrestling #252 - Natale con il Re
Per le feste di Natale il panettone è il re dei dolci. Fra innovazione e solidarietà, ecco le proposte di pasticcieri e chef, anche stellati. La guida agli ultimi regali - facebook.com facebook
Il #Natale in #Appennino è speciale: breve guida agli #eventi del #weekend e delle #feste x.com
