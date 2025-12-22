Guerra Ucraina-Russia autobomba esplode a Mosca Morto generale Sarvarov Zelensky | Tutte le centrali danneggiate da attacchi russi news in diretta
Le ultime notizie in diretta sulla guerra tra Russia e Ucraina, gli aggiornamenti di lunedì 22 dicembre 2025. Il Cremlino esclude l'ipotesi di un trilaterale Usa-Ucraina-Russia, ma apre a colloqui con la Francia. Putin: "Ok a dialogo con Macron". Autobomba esplode a Mosca: muore generale dello Stato Maggiore Fanil Sarvarov, accuse a Kiev. 🔗 Leggi su Fanpage.it
