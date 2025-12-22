Inter News 24 L’allenatrice Rita Guarino è pronta ad iniziare la sua prima esperienza all’estero. Ecco dove potrebbe approdare l’ex di Inter e Juventus. Il calcio femminile italiano si prepara a esportare uno dei suoi profili più prestigiosi oltremanica. Secondo quanto riportato da BBC Sport, Rita Guarino, l’allenatrice torinese nota per il suo approccio tattico moderno e per i numerosi successi conquistati in carriera, è la scelta numero uno per la panchina del West Ham. Per l’ex guida tecnica delle nerazzurre, che ha guidato la selezione femminile milanese dal 2021 al 2024, si tratterebbe della prima esperienza professionale lontano dall’Italia. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Guarino è pronta alla sua prima esperienza all’estero: ecco dove potrebbe allenare l’ex interista

Leggi anche: Juventus Women, l’ex Rita Guarino torna in panchina: prima esperienza all’estero. L’annuncio è imminente

Leggi anche: Calcio femminile, l’ex Juve e Inter Guarino torna in panchina per la sua prima avventura all’estero: annuncio imminente

Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati.

Ex #JuventusWomen, Rita #Guarino pronta a tornare in panchina Tutti i dettagli x.com

Rita Guarino pronta a tornare in panchina Tutti i dettagli - facebook.com facebook