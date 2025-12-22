Inter News 24 Rita Guarino, ex allenatrice dell’Inter Women, ha firmato ufficialmente con il West Ham dopo le tante voci degli ultimi giorni. Ecco il comunicato e le sue parole. Dopo le voci degli ultimi giorni, il West Ham ha annunciato l’arrivo ufficiale di Rita Guarino sulla panchina. COMUNICATO – « Il West Ham United è lieto di annunciare la nomina di Rita Guarino come capo allenatrice della squadra femminile. L’esperta italiana ha firmato un contratto di 18 mesi con gli Hammers e guiderà la sua prima partita domenica 11 gennaio contro il Chelsea nella Barclays Women’s Super League. Arriva nell’est di Londra con un curriculum impressionante in Italia, avendo allenato le Under 17 d’Italia, l’Inter Women e, soprattutto, la Juventus Women, dove ha guidato le bianconere a quattro titoli in campionato, due Supercoppa e una Coppa Italia durante un brillante periodo di quattro anni a Torino. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Guarino dopo le voci degli ultimi giorni firma con il West Ham: il comunicato

Leggi anche: Guarino West Ham, ora è anche ufficiale: prima esperienza all’estero per l’ex Juventus Women. Il comunicato e le sue prime parole

Leggi anche: Via Appia, apertura rinviata: strada ancora chiusa dopo le piogge degli ultimi giorni

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

Termina il girone d'andata. La Boys è seconda e tiene testa a Forio e Gladiator. Al primo anno in Eccellenza dopo 10 anni un risultato fantastico. Grazie gialloverdi e grazie alla presidenza di Adamo Guarino - facebook.com facebook