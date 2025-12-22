Guarin | La rete nel derby? Il gol al Milan è stato l’ultimo in maglia nerazzurra
Fredy Guarin, centrocampista colombiano che ha vestito la maglia nerazzurra, è ritornato a parlare della sua rete contro il Milan: le sue parole. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it
Leggi anche: Gol Diouf, sblocca Inter Venezia e segna la sua prima rete in maglia nerazzurra: l’uomo più atteso non delude!
Leggi anche: Inter Milan, Bisseck e Acerbi ad Appiano in cerca di una maglia da titolare. Le ultime sulla difesa nerazzurra in vista del derby
L'ex interista Guarin: "Rete col Milan ultima in nerazzurro: ho ancora i brividi" - Nella giornata di oggi l'edizione del Corriere della Sera ha proposto un'intervista a Fredy Guarin, centrocampista colombiano che ha militato nel nostro campionato di Serie A ... milannews.it
Guarin: «All'Inter iniziai a bere, ho tentato per tre volte il suicidio, ho aggredito mio padre. I miei figli li ho rivisti dopo 4 anni» - L'ex centrocampista nerazzurro: «Stavo male per la separazione da mia moglie. msn.com
Guarin: “Scambio con Vucinic? Vi racconto. Inter è famiglia. L’alcol? Icardi, Mancini…” - Mi stavo separando dalla mia ex moglie, vivevo in un’altra casa ed ero lontano dai miei bambini. msn.com
Come andò tra Inter e Juve per lo scambio saltato per Vucinic Lo racconta Guarin! - facebook.com facebook
Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.