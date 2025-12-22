Guardiola | Pesiamo prima di Natale e li peserò di nuovo al rientro Chi tornerà con tre chili in più non giocherà la prossima partita
Pep Guardiola ha lanciato un messaggio chiaro e diretto allo spogliatoio del Manchester City in vista della pausa natalizia: nessuna concessione a chi tornerà fuori forma. Il tecnico catalano ha avvertito i suoi giocatori che eventuali eccessi durante i giorni di riposo potrebbero costare l’esclusione dalla prossima gara di Premier League contro il Nottingham Forest. Guardiola contro il Natale. Dopo il netto 3-0 rifilato al West Ham, Guardiola ha spiegato nel dettaglio il piano di controllo adottato dal club. Venerdì tutti i calciatori sono stati pesati e lo stesso controllo verrà ripetuto al rientro dagli allenamenti il giorno di Natale. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it
