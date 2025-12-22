Guardiola ferreo | Ho pesato tutti i giocatori e li ripeserò dopo Natale Cosa succede a chi sgarra

🔊 Ascolta la notizia

Guardiola mantiene un approccio rigoroso alla preparazione dei suoi giocatori, sottolineando l'importanza dell’impegno anche durante le festività. La sua decisione di riconsiderare lo stato fisico dei giocatori dopo Natale evidenzia l’attenzione alla disciplina e alla forma atletica. Questa strategia mira a garantire la massima performance della squadra nel prosieguo della stagione. Cosa succede a chi sgarra?

Pep Guardiola monitora la forma dei giocatori del Manchester City in vista delle feste di Natale: "Ho pesato tutti i giocatori e li ripeserò dopo Natale". Cosa succede a chi sgarra. 🔗 Leggi su Fanpage.itImmagine generica

