guardiagrele festeggia il capodanno in piazza con la diretta di radio delta 1

Guardiagrele saluta il 2025 con una grande festa di piazza, animata dalla diretta di Radio Delta 1. L'appuntamento è in piazza Santa Maria Maggiore, a partire dalle ore 22 e fino a tarda notte, per accogliere il 2026. Ci saranno musica, animazione, gadget e tante altre sorprese. L’evento è. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

