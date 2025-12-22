Guardia di Finanza in visita ai piccoli pazienti dell’ospedale Meyer

FIRENZE – La Guardia di finanza di Firenze ha realizzato un’iniziativa di alto profilo sociale all’ ospedale pediatrico fiorentino Meyer, dando concreta testimonianza di una visione moderna del ruolo istituzionale, nella quale la tutela della legalità economico-finanziaria si affianca in modo naturale all’attenzione verso le persone, in particolare quelle più fragili. Nel corso dell’incontro, il comandante provinciale della Guardia di Finanza di Firenze, generale di brigata Enrico Blandini, insieme a una delegazione delle Fiamme Gialle, ha fatto visita ai reparti della struttura sanitaria infantile, incontrando i piccoli pazienti e le loro famiglie. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

