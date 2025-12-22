Riportiamo fedelmente a voi lettori poco avvezzi con la lingua inglese l’articolo apparso poco fa da un sito inglese. Se volete cimentarvi con la lettura in lingua originale trovate il link alla fine dell’articolo. Guarda Marocco vs Comore mentre la Coppa d’Africa 2025 inizia oggi a Rabat, con QuattroQuattroDue offrendoti una guida completa su come guardare la partita ovunque tu sia nel mondo. Marocco vs Comore: informazioni chiave • Data: Domenica 21 dicembre 2025 • Orario d’inizio: 19:00 GMT 02:00 ET 20:00 locale (Marocco) • Luogo: Stadio Prince Moulay Abdallah, Rabat • TV e streaming: E4 e Canale 4 (Regno Unito) beIN Sports (Stati Uniti) beIN Sports Canal+ SuperSport (Africa) • Streaming GRATUITO: Canale 4 (Regno Unito) • Guarda da qualsiasi luogo: Ottieni l’offerta natalizia di NordVPN L’AFCON 2025 prende il via oggi con la sfida tra i padroni di casa del Marocco e le Comore. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

© Justcalcio.com - Guarda Marocco vs Comore: streaming live, dettagli TV per l’apertura dell’AFCON

