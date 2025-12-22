Guanto di Sfida Definitivo 7 | La Guida ai Premi e al Bonus
La Guanto di Sfida Definitivo 7 è la nuova modalità competitiva di Ultimate Team. Per una settimana, ogni partita nel “Guanto di sfida” permette di accumulare premi come pacchetti, giocatori speciali e potenziamenti EVO. Questa guida fornisce tutte le informazioni sui premi e sui bonus disponibili durante l’evento, aiutandoti a massimizzare le opportunità di gioco e ottenere i migliori risultati.
Torna la modalità competitiva più adrenalinica di Ultimate Team. Per i prossimi 7 giorni, ogni partita nel “Guanto di sfida” conterà per sbloccare una valanga di pacchetti, giocatori speciali e potenziamenti EVO. Scadenza: 7 giorni.. Premio Finale (Obiettivo Base): Marcos Llorente Jolly Invernali (87 OVR).. Premio Finale (Obiettivo Bonus): 1x Pacchetto 10 giocatori oro rari 83+.. Il Protagonista: Marcos Llorente Jolly Invernali. Ottenibile completando l’intero set base, Llorente si conferma una delle carte più “meta” del gioco grazie alla sua velocità combinata a statistiche difensive e fisiche eccellenti. 🔗 Leggi su Imiglioridififa.com
