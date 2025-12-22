Nuove modifiche per la macrostruttura di Roma Capitale, creata da Roberto Gualtieri nel 2021 come primo importante atto del suo mandato a Palazzo Senatorio. Tra il 12 e il 17 dicembre il Sindaco ha firmato tre ordinanze, tramite le quali viene creato un nuovo ufficio di scopo e ufficializzate due. 🔗 Leggi su Romatoday.it

© Romatoday.it - Gualtieri crea l'ufficio di scopo per i quartieri di Roma e nomina due dirigenti. Ecco i nomi e di cosa si occuperanno

Leggi anche: Un ufficio fallisce lo scopo, Gualtieri mette mano alla macrostruttura e ne crea altri due

Leggi anche: Da Bellaria a Corpolò, il vescovo nomina sette nuovi diaconi. Chi sono e di cosa si occuperanno

La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti.

Nuovi tram, cantieri Pnrr, Giubileo ed eventi culturali. Gualtieri "si allarga" e crea quattro nuovi uffici di scopo - Saltato Expo 2030, restano le scadenze per ultimare i cantieri finanziati con fondi Pnrr e quelli di "Caput Mundi" ... romatoday.it

Gualtieri crea un ufficio di scopo per il municipio X, il centrodestra: "È commissariamento nascosto" - Il nuovo ufficio, affidato al vice capo di Gabinetto Nicola De Bernardini, ha il compito di coordinare le azioni delle strutture dipartimentali capitoline “per standardizzare ed armonizzare la ... romatoday.it

Gualtieri e lo smart working negli uffici pubblici. Cari concittadini romani, rassegnatevi - Il sindaco Roberto Gualtieri ha avuto la geniale idea di imporre lo smart working per 25 mila dipendenti pubblici, con lo scopo di “decongestionare il traffico” ... huffingtonpost.it

Crozza Gualtieri "Atreju è politica No, si va per i funghi!" #fratellidicrozza #crozza #nove #satira #comedy #perte - facebook.com facebook