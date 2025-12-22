Bianca Guaccero e Giovanni Pernice sembrano davvero pronti a fare il grande passo. La coppia, nata sotto i riflettori di Ballando con le Stelle e cresciuta con calma lontano dal clamore mediatico, ha lasciato intendere che le nozze potrebbero essere più vicine di quanto si pensi. A parlare, questa volta, non sono state indiscrezioni o foto rubate, ma un gesto chiaro avvenuto durante la finale dello show di Rai1, andata in onda sabato 20 dicembre e condotta come sempre da Milly Carlucci. Il gesto di Giovanni Pernice in diretta. La scena è stata naturale e spontanea. Bianca Guaccero era seduta tra il pubblico per sostenere il compagno Giovanni Pernice, ballerino professionista che ha concluso questa edizione al secondo posto insieme a Francesca Fialdini. 🔗 Leggi su Tivvusia.com

© Tivvusia.com - Guaccero e Pernice pronti alle nozze: il dettaglio che conferma

Leggi anche: Bianca Guaccero e Giovanni Pernice verso le nozze: il dettaglio alla finale di Ballando

Leggi anche: Bianca Guaccero e Giovanni Pernice pensano alle nozze, il labiale durante la finale di Ballando: “Lo faremo”

Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia.

Bianca Guaccero e Giovanni Pernice verso le nozze: il dettaglio alla finale di Ballando; Bianca Guaccero e Giovanni Pernice si sposano? Spunta il labiale durante la finale di Ballando: «Ecco cosa ha detto»; Giovanni Pernice e Bianca Guaccero si sposano? Proposta di nozze in diretta a Ballando/ Dedica e; Bianca Guaccero e Giovanni Pernice verso le nozze | il dettaglio alla finale di Ballando.

Bianca Guaccero e Giovanni Pernice si sposano: il “gesto” rubato durante la finale di Ballando - Una frase rubata in diretta, un labiale che non passa inosservato e una coppia amatissima sotto i riflettori. donnaglamour.it