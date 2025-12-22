GTA 6 Online sarà un MMORPG secondo un noto sviluppatore

GTA 6 continua a dominare il dibattito dell’industria videoludica, non solo per l’enorme attesa legata all’uscita, già slittata più volte ( ma non dovrebbero esserci altri rinvii ), ma anche per le possibili novità della sua componente Online. Secondo un noto sviluppatore del settore MMORPG, il prossimo capitolo della serie Rockstar Games potrebbe spingersi oltre il modello tradizionale di GTA Online. L’ipotesi è che la componente Online del gioco possa trasformarsi in qualcosa di molto simile a un MMORPG. Una prospettiva ambiziosa, che aiuterebbe a spiegare l’enorme investimento e il silenzio strategico dello studio. 🔗 Leggi su Game-experience.it © Game-experience.it - GTA 6 Online sarà un MMORPG, secondo un noto sviluppatore Leggi anche: GTA 6 costerà 100€ ed è un prezzo onesto (almeno secondo uno sviluppatore) Leggi anche: Gta 6 potrebbe avere entrate continue negli edifici scoperte in gta online La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti. Il prezzo di GTA 6? Un ex Rockstar Games pensa di saperlo e non è di 100 dollari - Un ex Rockstar Games non crede che GTA 6 costerà 100 dollari, come riportato da alcune voci di corridoio, visto l'andazzo. multiplayer.it

GTA 6 Online sarebbe una sorta di MMORPG, secondo un noto sviluppatore - Uno sviluppatore di MMORPG ha dichiarato che, a suo dire, la modalità online di GTA 6 sarà strutturata come un MMORPG. multiplayer.it

Bully anticipa GTA 6 con un multiplayer online gratis - Il classico Rockstar può finalmente essere giocato online gratis, con minigiochi, roleplay, progressione economica e una mappa condivisa. spaziogames.it

