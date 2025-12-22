grosseto in casa un allevamento illegale di gamberi della louisiana

Un trentenne di Grosseto ha trasformato la propria abitazione in un allevamento artigianale di gamberi della Louisiana, specie la cui detenzione è vietata in Italia. L’attività è stata scoperta dai carabinieri del NIPAAF di Grosseto, con il supporto del Nucleo CITES di Arezzo, al termine di un controllo coordinato dalla Procura della Repubblica. All’interno dell’abitazione i militari hanno rinvenuto numerosi esemplari di Procambarus clarkii, custoditi in acquari e vasche predisposte per la riproduzione in cattività. Secondo le prime indagini, i crostacei venivano catturati nei corsi d’acqua della Maremma e successivamente allevati per alimentare il mercato online degli appassionati di acquari. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

