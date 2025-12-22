I militari intervenuti hanno scoperto presso l’abitazione del trentenne un vero e proprio allevamento artigianale di questi crostacei, la detenzione dei quali è vietata perché inseriti nella lista delle cosidette “specie esotiche invasive”, un elenco di specie animali e vegetali considerati particolarmente dannosi per gli ecosistemi italiani. L'articolo proviene da Firenze Post. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

© Firenzepost.it - Grosseto: allevamento abusivo gambero killer della Louisiana. Sequestrato

Leggi anche: Grosseto, scoperto un allevamento abusivo di gamberi della Louisiana

Leggi anche: Grosseto, in casa un allevamento illegale di gamberi della Louisiana

Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento.

Grosseto, allevamento abusivo di gamberi della Louisiana - Un allevamento artigianale illegale di gambero della Louisiana è stato scoperto a Grosseto dai Carabinieri Forestali del Nipaaf, con il supporto del Nucleo Cites di Arezzo. tg24.sky.it