Grosseto | allevamento abusivo gambero killer della Louisiana Sequestrato
I militari intervenuti hanno scoperto presso l’abitazione del trentenne un vero e proprio allevamento artigianale di questi crostacei, la detenzione dei quali è vietata perché inseriti nella lista delle cosidette “specie esotiche invasive”, un elenco di specie animali e vegetali considerati particolarmente dannosi per gli ecosistemi italiani. L'articolo proviene da Firenze Post. 🔗 Leggi su Firenzepost.it
