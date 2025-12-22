Groenlandia Trump nomina inviato speciale Danimarca | Inaccettabile

Gli Stati Uniti hanno annunciato la nomina di Jeff Landry, attuale governatore della Louisiana, come inviato speciale in Groenlandia. La decisione ha suscitato reazioni, tra cui quella della Danimarca, che ha definito la mossa inaccettabile. La nomina rappresenta un passo importante nelle relazioni tra gli Stati Uniti e la regione, e potrebbe influenzare le future strategie geopolitiche nella zona.

