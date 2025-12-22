Greta Garbo | I want to be alone Un racconto che unisce la magia del cinema e la potenza della musica

22 dic 2025

Greta Garbo: I want to be alone. Un racconto che unisce la magia del cinema e la potenza della musica Il Circolo della Lirica di Padova inaugura il nuovo anno con un evento che intreccia cinema e musica, storia e mito, offrendo un'occasione per riscoprire il fascino di un'epoca e di un'icona senza tempo.

Il Circolo della Lirica di Padova inaugura il nuovo anno con un evento che intreccia cinema e musica, storia e mito. Protagonista del pomeriggio musicale sarà la figura leggendaria di Greta Garbo, icona del cinema mondiale, soprannominata “la Divina” per il suo fascino enigmatico e la sua. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

