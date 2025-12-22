Grazie al progetto Adotta una rotonda riqualificata l’infrastruttura di via Toscana

Cartelli eleganti e colorati che raccontano la Cattolica balneare del Novecento. Svettano da qualche giorno sulla rotonda di via Toscana, fresca di un nuovo look che l'ha restituita alla città più bella, funzionale e sicura. A riqualificare l'infrastruttura all'ingresso nord della città.

grazie al progetto adotta una rotonda riqualificata l8217infrastruttura di via toscana

© Riminitoday.it - Grazie al progetto “Adotta una rotonda” riqualificata l’infrastruttura di via Toscana

La sindaca Foronchi e l'ssessore Uguccioni: "Anche l'ingresso a nord di Cattolica ora accoglie cittadini e turisti raccontando l'anima e la vocazione della città"

