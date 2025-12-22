Grazie al progetto Adotta una rotonda riqualificata l’infrastruttura di via Toscana
Cartelli eleganti e colorati che raccontano la Cattolica balneare del Novecento. Svettano da qualche giorno sulla rotonda di via Toscana, fresca di un nuovo look che l’ha restituita alla città più bella, funzionale e sicura. A riqualificare l’infrastruttura all’ingresso nord della città. 🔗 Leggi su Riminitoday.it
Leggi anche: Un'altra piazza di Milano riapre al pubblico (riqualificata): il progetto
Leggi anche: San Siro, Riva: “Milano dice grazie al passato ma sì al futuro con un’infrastruttura moderna”
Grazie al progetto “Adotta una rotonda” riqualificata l’infrastruttura di via Toscana - La sindaca Foronchi e l'ssessore Uguccioni: “Anche l’ingresso a nord di Cattolica ora accoglie cittadini e turisti raccontando l'anima e la vocazione della città” ... riminitoday.it
Canegrate: cambia il progetto della rotonda, salvi cinque tigli (su otto) - Canegrate, 3 giugno 2025 – Cinque tigli resteranno al loro posto e il progetto della nuova rotatoria tra via Magenta e via Firenze sarà modificato per migliorare la sicurezza stradale. ilgiorno.it
Biella. Progetto aree verdi in ospedale, inaugurata la rotonda dell’Avis - Per il Dg Bonelli, “il progetto unisce solidarietà e amore per il bello, bellezza che è rappresentata di ... quotidianosanita.it
Grazie al progetto La Scala in città, Il Teatro alla Scala ha permesso che le porte del teatro venissero aperte al pubblico, un'iniziativa alla quale hanno aderito diversi partner, tra cui BMW Group Italia. I visitatori hanno potuto incontrare parrucchieri, costumisti e - facebook.com facebook
Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.