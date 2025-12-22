Graziani fa il nome di questo bianconero | Quando sta bene è indispensabile fa cose straordinarie! Poi svela il colpo ideale di mercato!

Graziani ha parlato così della Juventus dopo la vittoria contro la Roma. Queste le sue parole a La Nuova DS. A La Nuova DS, Ciccio Graziani ha parlato così della Juventus dopo la vittoria contro la Roma. PAROLE – «Yildiz ha sicuramente degli ampi margini di miglioramento dal punto di vista fisico, dal punto di vista del carattere, della personalità. Questo è uno di quei ragazzi, insieme a Nico Paz, insieme a qualcun altro, che valgono davvero entrare in uno stadio e pagare il biglietto perché ti fanno divertire. In questa squadra, secondo me, un altro giocatore che diventa indispensabile quando sta bene è Conceicao. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

Graziani: Vedo una Juve moscia e triste, i giocatori sono sfiduciati.

