Gravina multietnica | tra grotte ipogei e presepi rupestri

Il percorso serale a Gravina offre l'opportunità di esplorare i rioni storici, le grotte, gli ipogei e i presepi rupestri che testimoniano la ricca e multiculturale tradizione della città. Un’esperienza immersiva volta a scoprire l’autenticità del patrimonio locale, valorizzando le sue peculiarità attraverso una visita che si svolge al tramonto. Un’occasione per conoscere più da vicino le radici storiche e culturali di Gravina, lasciando spazio alla quiete e alla contemplazione.

