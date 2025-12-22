L ’ingresso nello studio di Mara Venier doveva essere un trionfo di musica e allegria, ma si è trasformato in un esilarante (e preoccupante) capitombolo. Angela Brambati e Angelo Sotgiu, gli inossidabili Ricchi e Poveri, sono stati protagonisti di un ingresso rocambolesco proprio mentre mettevano piede nello studio di Domenica In su Rai1. A tradirli è stato un piccolo gradino all’inizio della passerella, che ha fatto inciampare i due cantanti, finiti entrambi a terra davanti a una conduttrice inizialmente pietrificata. Ricchi e Poveri: le immagini di una carriera. guarda le foto La caduta dei Ricchi e Poveri a Domenica In. 🔗 Leggi su Iodonna.it

Grande paura su Rai 1. Uno scalino ha tradito Angela Brambati e Angelo Sotgiu

