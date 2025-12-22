Grande festa a Scandicci per celebrare il mondiale per club della Savino del Bene
SCANDICCI – Una serata di grande emozione e orgoglio quella che si è svolta ieri (21 dicembre), a partire dalle 18 al Centro Rogers in piazza della Resistenza a Scandicci, dove la città ha celebrato la storica vittoria della Savino Del Bene Volley, laureatasi c ampione del mondo per club Fivb 2025. La squadra scandiccese ha conquistato il titolo iridato lo scorso 14 dicembre a San Paolo del Brasile, superando per 3-1 in finale la Prosecco Doc Imoco Conegliano. Un successo straordinario, arrivato alla prima partecipazione assoluta della Savino Del Bene Volley al campionato del mondo per club, che ha proiettato il club direttamente sul gradino più alto del podio mondiale.
