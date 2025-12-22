Grande distribuzione aperta anche a Natale? I sindacati attaccano

Le segreterie provinciali di Filcams Cgil, Fisascat Cisl e UilTuCS di Padova esprimono la loro opposizione alla proposta delle aziende di grande distribuzione di aprire anche a Natale. Ritengono che tale scelta possa incidere negativamente sui diritti dei lavoratori e sulla qualità del tempo dedicato alle festività. La questione rimane al centro del dibattito tra sindacati e imprese, che dovranno trovare un punto di equilibrio.

Le segreterie provinciali di Filcams Cgil Padova, Fisascat Cisl Padova e Rovigo e UilTuCS Padova esprimono la propria ferma contrarietà rispetto alla volontà manifestata dalle aziende associate a Federdistribuzione che si occupano di grande distribuzione, di procedere con l'apertura generalizzata.

