Governo via libera al dl referendum
Il Consiglio dei ministri terminato da poco a palazzo Chigi, secondo quanto si apprende, ha dato via libera al decreto legge recante ‘disposizioni urgenti per le consultazioni elettorali e referendarie dell’anno 2026’. Il provvedimento consentirà lo svolgimento del referendum sulla Giustizia in due giornate, domenica e lunedì. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it
