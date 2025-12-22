Il Consiglio dei ministri terminato da poco a palazzo Chigi, secondo quanto si apprende, ha dato via libera al decreto legge recante ‘disposizioni urgenti per le consultazioni elettorali e referendarie dell’anno 2026’. Il provvedimento consentirà lo svolgimento del referendum sulla Giustizia in due giornate, domenica e lunedì. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Governo, via libera al dl referendum

Leggi anche: Dl economia: via libera della Camera con 137 sì

Leggi anche: Dl lavoro: via libera della Camera con 143 sì

La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti.

Manovra. Via libera dalla Commissione Bilancio del Senato. Testo pronto per l’aula: ecco tutte le novità; Lavoro, ok dalla Camera al Dl sicurezza: è legge con 143 sì. Le reazioni dei sindacati; La Lega vince il braccio di ferro sulle pensioni: stralciato l'emendamento del governo; Via libera definito al dl Sicurezza.

Governo, via libera al dl referendum - Il Consiglio dei ministri terminato da poco a palazzo Chigi, secondo quanto si apprende, ha dato via libera al decreto legge recante ‘disposizioni urgenti per le consultazioni elettorali e ... lapresse.it