Governo via libera al dl referendum

22 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Consiglio dei ministri terminato da poco a palazzo Chigi, secondo quanto si apprende, ha dato via libera al decreto legge recante ‘disposizioni urgenti per le consultazioni elettorali e referendarie dell’anno 2026’. Il provvedimento consentirà lo svolgimento del referendum sulla Giustizia in due giornate, domenica e lunedì. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it

governo via libera al dl referendum

© Lapresse.it - Governo, via libera al dl referendum

Leggi anche: Dl economia: via libera della Camera con 137 sì

Leggi anche: Dl lavoro: via libera della Camera con 143 sì

La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti.

Manovra. Via libera dalla Commissione Bilancio del Senato. Testo pronto per l’aula: ecco tutte le novità; Lavoro, ok dalla Camera al Dl sicurezza: è legge con 143 sì. Le reazioni dei sindacati; La Lega vince il braccio di ferro sulle pensioni: stralciato l'emendamento del governo; Via libera definito al dl Sicurezza.

governo via libera dlGoverno, via libera al dl referendum - Il Consiglio dei ministri terminato da poco a palazzo Chigi, secondo quanto si apprende, ha dato via libera al decreto legge recante ‘disposizioni urgenti per le consultazioni elettorali e ... lapresse.it

governo via libera dlManovra, via libera all'emendamento: testo in Aula lunedì 22. Scontro sull'ipotesi di riaprire il condono, poi il dietrofront - È arrivato in Commissione Bilancio del Senato il nuovo maxi emendamento del governo alla manovra annunciato ieri sera. affaritaliani.it

governo via libera dlManovra, via libera al nuovo maxi emendamento del governo. Rispunta il condono: bagarre in commissione - L'aula della commissione Bilancio del Senato ha dato il via libera al maxi emendamento del governo alla manovra depositato questa mattina. ilgazzettino.it

François Mitterrand, le roman du pouvoir : Le Conquérant (1958-1981)

Video François Mitterrand, le roman du pouvoir : Le Conquérant (1958-1981)

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.