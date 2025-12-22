Governo | alle 15.30 Consiglio dei ministri l' ordine del giorno

Il Consiglio dei ministri si riunirà oggi alle 15.30 a Roma. Tra i punti all’ordine del giorno, il decreto legge relativo alle modalità di svolgimento del referendum sulla riforma costituzionale della giustizia, che prevede il voto in due giorni. La riunione proseguirà con la discussione di altri provvedimenti in agenda.

Roma, 22 dic. (Adnkronos) - Oltre al decreto legge per il voto in due giorni per il referendum sulla riforma costituzionale della giustizia, l'ordine del giorno del Consiglio dei ministri convocato per le 15.30 prevede: schema di disegno di legge, delega al Governo in materia di politiche per i giovani e Servizio civile universale; schema di disegno di legge, Riordino della legge 28 gennaio 1994, n. 84 in materia di governance portuale e rilancio degli investimenti in infrastrutture strategiche di trasporto marittimo di interesse generale (esame preliminare); schema di decreto legislativo, Testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposta sul valore aggiunto (esame definitivo); schema di decreto legislativo, Completo adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento Ue 20231543 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 luglio 2023, relativo agli ordini europei di produzione e agli ordini europei di conservazione di prove elettroniche nei procedimenti penali e per l'esecuzione di pene detentive a seguito di procedimenti penali (esame definitivo); Adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento Ue 2023988 del Parlamento europeo e del Consiglio del 10 maggio 2023, sulla sicurezza generale dei prodotti, che abroga la direttiva 200195CE del Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva 85357CEE del Consiglio (esame preliminare); schema di decreto legislativo, Recepimento della direttiva (Ue) 20232225 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 ottobre 2023, relativa ai contratti di credito ai consumatori e che abroga la direttiva 200848CE (esame definitivo); Recepimento della direttiva Ue 20241711 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2024, che modifica le direttive Ue 20182001 e Ue 2019944 per quanto riguarda il miglioramento dell'assetto del mercato dell'energia elettrica dell'Unione (esame defitivo); Recepimento della Direttiva Ue 2024884 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 marzo 2024, che modifica la Direttiva 201219Ue sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche–Raee (esame definitivo); schema di decreto legislativo, Adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento Ue 20241991 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2024, sul ripristino della natura e che modifica il regolamento Ue 2022869 (esame preliminare); Recepimento della direttiva Ue 20232668 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 novembre 2023, che modifica la direttiva 2009148CE sulla protezione dei lavoratori contro i rischi connessi con un'esposizione all'amianto durante il lavoro (esame definitivo); Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 23 dicembre 2022, n. 🔗 Leggi su Iltempo.it

