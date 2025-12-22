La Juventus fiuta un possibile colpo in vista del mercato di gennaio. Il nome di Leon Goretzka, centrocampista del Bayern Monaco, torna d’attualità per rinforzare il centrocampo bianconero. Il tedesco classe 1995 sta trovando sempre meno spazio a Monaco e, con un contratto in scadenza a giugno, potrebbe presto lasciare il club campione di Germania. La dirigenza juventina osserva con attenzione la situazione, intravedendo in Goretzka un’occasione ghiotta per elevare il tasso tecnico ed esperienziale della mediana. Un addio sempre più probabile. Goretzka è ormai avviato verso l’addio al Bayern. L’ex Schalke 04, arrivato a 286 presenze, 46 gol e 48 assist con i bavaresi, non rientra più nei piani tecnici di Vincent Kompany, come dimostrato dallo scarso impiego nelle gare chiave di Champions League. 🔗 Leggi su Stilejuventus.com

© Stilejuventus.com - Goretzka, opportunità di mercato per il centrocampo della Juventus

Leggi anche: Napoli, Manna: “Mercato? Cercheremo opportunità, il focus è a centrocampo”

Leggi anche: Mercato Juve, cosa aspettarsi dalla prossima sessione? Bianconeri a caccia di opportunità soprattutto a centrocampo: il punto verso gennaio

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

Goretzka, tante squadre su di lui - Goretzka verso l’addio al Bayern: anche l’Atlético Madrid alla finestra Con il contratto in scadenza con il Bayern Monaco, Leon Goretzka, centrocampista tedesco di 30 ... tuttojuve.com