Goggia trionfa nel SuperG | È il mio regalo
di Leo Turrini Era ora! E il momento è buono, ok il prezzo è giusto, l’istante è perfetto: a ridosso della Olimpiade italiana, Sofia Goggia torna a vincere. Tu chiamale se vuoi suggestioni: primo acuto stagionale per l’eroina bergamasca, la più veloce di tutte in superG sul pendio della Val d’Isere, in Francia. Più del risultato (per Sofia è il ventisettesimo successo in carriera in Coppa del Mondo, l’ultimo era stato a Cortina in gennaio), beh, a contare e a valere è la dimostrazione di forza, anche mentale, ad un mese o poco più dalle esibizioni di Milano Cortina. Con un podio oggettivamente stellare: seconda la neozelandese Robinson, che è un mezzo fenomeno, e terza Lindsey Vonn, che invece per ragioni che appartengono alla storia dello sci alpino qui definiremo un Fenomeno con la maiuscola e buona lì. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
Leggi anche: Il riscatto di Sofia! Goggia trionfa nel SuperG davanti a Robinson e Vonn
Leggi anche: Coppa del Mondo, Goggia trionfa nel superG in Val d’Isere: “Avevo voglia di riscatto, vincere è bello”
Sci, Goggia trionfa nel Super G in Val d'Isere: E' il mio regalo di Natale; Sofia Goggia vince il SuperG di Val d’Isère: successo oggi in Coppa del Mondo; Sofia Goggia trionfa al SuperG, vittoria numero 27 in Val d’Isere; LIVE Sci alpino, Discesa Val d’Isere 2025 in DIRETTA: trionfa Huetter, rimpianti Pirovano. Goggia domina, poi sbaglia.
Goggia, dalle lacrime al trionfo nel superG in Val d'Isere: "Ho scritto a Gasperini…" - Dopo l'errore in discesa l'azzurra conquista il suo 21° successo in coppa del mondo, chiudendo davanti a Robinson e Vonn ... corrieredellosport.it
Sofia Goggia trionfa nel superG in Val d'Isere: 'Ho pianto, bello il riscatto' - Sofia Goggia ha salutato con gioia il primo successo di stagione, il numero 27 in Coppa del mondo, colto nel superG della Val d'Isere. ansa.it
Sofia Goggia trionfa in SuperG davanti a Robinson e Vonn - L'Azzurra si riscatta dopo la deludente discesa di sabato in Val d'Isere tornando a vincere in Coppa del Mondo ... sportal.it
Goggia trionfa nel super-G di Val d’Isère Davanti a Robinson e Vonn Curtoni 4ª, tre azzurre a punti #SciAlpino #Goggia #WorldCup x.com
Sofia Goggia trionfa in SuperG e racconta del messaggio ricevuto dall'amico allenatore della Roma, Giampiero Gasperini - facebook.com facebook
È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.