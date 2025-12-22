Goggia trionfa nel SuperG | È il mio regalo

di Leo Turrini Era ora! E il momento è buono, ok il prezzo è giusto, l’istante è perfetto: a ridosso della Olimpiade italiana, Sofia Goggia torna a vincere. Tu chiamale se vuoi suggestioni: primo acuto stagionale per l’eroina bergamasca, la più veloce di tutte in superG sul pendio della Val d’Isere, in Francia. Più del risultato (per Sofia è il ventisettesimo successo in carriera in Coppa del Mondo, l’ultimo era stato a Cortina in gennaio), beh, a contare e a valere è la dimostrazione di forza, anche mentale, ad un mese o poco più dalle esibizioni di Milano Cortina. Con un podio oggettivamente stellare: seconda la neozelandese Robinson, che è un mezzo fenomeno, e terza Lindsey Vonn, che invece per ragioni che appartengono alla storia dello sci alpino qui definiremo un Fenomeno con la maiuscola e buona lì. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

