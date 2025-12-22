Dopo aver conquistato il successo nel SuperG di Val D’Isere, Sofia Goggia ha rilasciato un’intervista a Repubblica. Nel colloquio, ha parlato della sua relazione con il tecnico Gasperini, sottolineando come condividano reazioni simili di fronte al dolore e alle difficoltà. La sportiva ha descritto il rapporto di fiducia e rispetto reciproco che li lega, evidenziando l’importanza di questa sintonia nel percorso professionale.

Dopo aver vinto il SuperG a Val D’Isere, Sofia Goggia ha rilasciato un’intervista a Repubblica. L’intervista a Sofia Goggia. La frase esatta che ha detto è “il dolore dell’oggi è la benzina del domani, inteso come oggi ma anche come momento storico”: c’è la sua storia in questa giornata? « Mi riferivo alle tante volte in cui non sono riuscita a esprimermi al meglio, a non cogliere un’occasione. La mia carriera è stata costellata da questa voglia di riscatto quando non riuscivo a essere me stessa: per questo ho sentito dolore nell’anima. Sono stata molto arrabbiata per la discesa di due giorni fa, e lo sono ancora adesso nonostante questa vittoria. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Goggia: «Io e Gasperini ci siamo scritti, siamo simili nelle reazioni al dolore»

