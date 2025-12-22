Gli Stati Uniti inseguono una terza petroliera in acque internazionali vicino al Venezuela

La Guardia Costiera statunitense sta inseguendo una terza petroliera  vicino al Venezuela nel Mar dei Caraibi, ha dichiarato un funzionario statunitense che ha parlato a condizione di anonimato, aggiungendo che la nave faceva parte di una  flotta ombra venezuelana  utilizzata per eludere le sanzioni. L’imbarcazione, che navigava in acque internazionali vicino al Venezuela, avrebbe battuto una bandiera falsa e sarebbe stata oggetto di un ordine di sequestro giudiziario, ha dichiarato il funzionario informato sulla missione. L’identificazione dell’imbarcazione non è ancora chiara e un altro funzionario ha affermato che  la nave non è ancora stata abbordata. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

