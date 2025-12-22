Gli Stati Uniti inseguono una terza petroliera in acque internazionali vicino al Venezuela
La Guardia Costiera statunitense sta inseguendo una terza petroliera vicino al Venezuela nel Mar dei Caraibi, ha dichiarato un funzionario statunitense che ha parlato a condizione di anonimato, aggiungendo che la nave faceva parte di una flotta ombra venezuelana utilizzata per eludere le sanzioni. L’imbarcazione, che navigava in acque internazionali vicino al Venezuela, avrebbe battuto una bandiera falsa e sarebbe stata oggetto di un ordine di sequestro giudiziario, ha dichiarato il funzionario informato sulla missione. L’identificazione dell’imbarcazione non è ancora chiara e un altro funzionario ha affermato che la nave non è ancora stata abbordata. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it
Leggi anche: Gli Stati Uniti assaltano un’altra petroliera del Venezuela: la nave sequestrata in acque internazionali
Leggi anche: Gli Stati Uniti hanno sequestrato una petroliera al largo del Venezuela
Gli Usa inseguono una terza petroliera al largo del Venezuela; I prezzi del petrolio salgono mentre gli USA inseguono la terza petroliera venezuelana; Gli Stati Uniti stanno inseguendo una terza petroliera al largo del Venezuela; Gli Usa inseguono una terza petroliera al largo del Venezuela, fallito il primo blitz.
Gli Stati Uniti inseguono una terza petroliera in acque internazionali vicino al Venezuela - Un funzionario statunitense ha dichiarato che la nave era "un'imbarcazione della flotta oscura sanzionata che fa parte dell'evasione illegale delle sanzioni del Venezuela". msn.com
Gli Usa inseguono una terza petroliera al largo del Venezuela, fallito il primo blitz - La Guardia Costiera statunitense stanotte stava ancora inseguendo la terza petroliera che si voleva sequestrare, dopo che ieri è fallito il blitz per ... gds.it
I prezzi del petrolio salgono mentre gli USA inseguono la terza petroliera venezuelana - I prezzi del petrolio sono aumentati nelle prime contrattazioni asiatiche di lunedì dopo che alcune fonti hanno riferito che gli Stati Uniti stavano inseguendo una terza petroliera ... it.investing.com
WATCH: US Intercepts Second Oil Tanker off Venezuela Coast Amid Trump's Pressure on Maduro | N18G
Il 47° presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, è un’anomalia o l'apice di una lunga storia In questa puntata di Macro ricostruiamo le radici profonde della destra americana contemporanea per capire l’Amministrazione Trump di oggi. Trump infatti può e - facebook.com facebook
De Siervo: “Supercoppa a Washington Ci sono varie richieste, non solo negli Stati Uniti ma soprattutto in Asia. Il format a 4 squadre funziona" x.com
Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.