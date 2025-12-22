La Guardia Costiera statunitense sta inseguendo una terza petroliera vicino al Venezuela nel Mar dei Caraibi, ha dichiarato un funzionario statunitense che ha parlato a condizione di anonimato, aggiungendo che la nave faceva parte di una flotta ombra venezuelana utilizzata per eludere le sanzioni. L’imbarcazione, che navigava in acque internazionali vicino al Venezuela, avrebbe battuto una bandiera falsa e sarebbe stata oggetto di un ordine di sequestro giudiziario, ha dichiarato il funzionario informato sulla missione. L’identificazione dell’imbarcazione non è ancora chiara e un altro funzionario ha affermato che la nave non è ancora stata abbordata. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Gli Stati Uniti inseguono una terza petroliera in acque internazionali vicino al Venezuela

Leggi anche: Gli Stati Uniti assaltano un’altra petroliera del Venezuela: la nave sequestrata in acque internazionali

Leggi anche: Gli Stati Uniti hanno sequestrato una petroliera al largo del Venezuela

Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia.

Gli Usa inseguono una terza petroliera al largo del Venezuela; I prezzi del petrolio salgono mentre gli USA inseguono la terza petroliera venezuelana; Gli Stati Uniti stanno inseguendo una terza petroliera al largo del Venezuela; Gli Usa inseguono una terza petroliera al largo del Venezuela, fallito il primo blitz.

Gli Stati Uniti inseguono una terza petroliera in acque internazionali vicino al Venezuela - Un funzionario statunitense ha dichiarato che la nave era "un'imbarcazione della flotta oscura sanzionata che fa parte dell'evasione illegale delle sanzioni del Venezuela". msn.com