Gli rovesciano la birra addosso e lo picchiano | Bangladino di m***a dacci il portafoglio

22 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un 23enne del Bangladesh rapinato e insultato a sfondo razziale a Grottaferrata. Tre arresti dei carabinieri: due ai domiciliari, uno in carcere. 🔗 Leggi su Fanpage.itImmagine generica

Leggi anche: Famiglia nel bosco, Nordio: “Se ci sono state violazioni, interverrà il ministero”. Lega: “Stato pensi ai rom che picchiano figli”

Leggi anche: Cosa significa quando il gatto dorme “acciambellato”: perché lo fa anche addosso a noi

Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento.

rovesciano birra addosso picchianoGli rovesciano la birra addosso e lo picchiano: “Bangladino di m***a, dacci il portafoglio” - Un 23enne del Bangladesh rapinato e insultato a sfondo razziale a Grottaferrata. fanpage.it

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.