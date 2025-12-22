Gli rovesciano la birra addosso e lo picchiano | Bangladino di m***a dacci il portafoglio
Un 23enne del Bangladesh rapinato e insultato a sfondo razziale a Grottaferrata. Tre arresti dei carabinieri: due ai domiciliari, uno in carcere. 🔗 Leggi su Fanpage.it
