Una giornata di allenamento si è trasformata in un vero incubo per i ciclisti della SC Padovani Polo Cherry Bank sulle strade del Veneto. Sabato pomeriggio, un gruppo di atleti era impegnato nel consueto allenamento quando un’automobile si è avvicinata improvvisamente, dando luogo a un episodio di violenza assurda e ingiustificata. L’auto ha sparato due colpi di pistola verso i corridori, che per fortuna sono rimasti illesi. La società ciclistica ha denunciato l’accaduto alle autorità locali, sottolineando come i ragazzi siano rimasti profondamente sotto shock. Secondo il racconto dei ciclisti e delle testimonianze raccolte, il gruppo ha avuto appena il tempo di abbassarsi per evitare il peggio, mentre il veicolo si dava alla fuga senza lasciare tracce. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - “Gli hanno sparato”. Italia, orrore in strada: fuoco contro gruppo di ciclisti

Leggi anche: “Lo hanno ucciso così”. Orrore in Italia: trovato morto in strada, poi l’agghiacciante scoperta

Leggi anche: Clelia Mancini uccisa a colpi di pistola, arrestato l'ex marito: «Le ha sparato in strada». L'orrore davanti al nipote 12enne

Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati.

Sydney, spari a Bondi Beach durante festa dell'Hanukkah: 16 morti; Bondi Beach | La strage antisemita di Sydney e la storia dei due Ahmed; Australia, orrore a Bondi Beach: due attentatori sparano alla festa dell’Hanukkah; Sparano sulla folla da un'auto, ragazza di 33 anni ferita da una fucilata. L'orrore a Palermo nella zona della movida.

Dritto e rovescio. . "Mi scandalizza il fatto che lo Stato italiano condanni un cittadino onesto e incensurato" Giuseppe Cruciani a #drittoerovescio sul caso del gioielliere Mario Roggero condannato a 14 anni di carcere per aver sparato e ucciso i suoi rapinatori - facebook.com facebook