Gli ex azionisti Bpb protestano in centro | Basta con le disparità Approvare ristori
Un centinaio di azionisti della ex Banca Popolare di Bari hanno protestato, questa mattina, in piazza Libertà, nel centro cittadino, per chiedere che venga avviato un tavolo politico istituzionale con i parlamentare baresi, con l'obiettivo di risolvere la questione dei ristori. Gli ex soci. 🔗 Leggi su Baritoday.it
Azionisti BpB, 'Parlamento sostenga emendamento per ristori' - "E' stato fatto un lavoro legislativo complesso e tecnicamente perfetto in occasione della legge di Bilancio 2026. ansa.it
Un ristoro per i risparmiatori della ex Bpb, la proposta arriva in parlamento - Migliaia di piccoli azionisti lottano da anni chiedendo un risarcimento per le perdite finanziarie subite. rainews.it
